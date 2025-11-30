News

Sanremo 2026, Jalisse esclusi ancora una volta (la 29esima): “La saga continua…”

by Adnkronos
Per la ventinovesima volta i Jalisse non saranno in gara al Festival di Sanremo 2026. Il duo, composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, vincitore nel 1997 con ‘Fiumi di parole’, ha appreso la notizia in diretta, seguendo l’annuncio dei 30 Big scelti dal direttore artistico Carlo Conti durante l’edizione serale del Tg1. La reazione dei due artisti è stata affidata, come da tradizione, ai social network, dove hanno commentato l’esclusione con amara ironia. “…E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre”, hanno scritto in un post. 

 

A corredo del messaggio, i Jalisse hanno pubblicato un video in cui “festeggiano” il singolare traguardo. Nelle immagini, Ricci e Drusian tengono in mano due palloncini rossi con i numeri 2 e 9. La chiosa finale è una battuta che guarda già al futuro: “Si arriva alla cifra tonda il prossimo anno”, commentano nel video, lasciando intendere che non smetteranno di provarci. 

 

spettacoli

