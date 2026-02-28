News

Sanremo 2026, Gianluca Grignani ‘dissa’ Laura Pausini sul palco: cosa ha detto

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Gianluca Grignani ha lanciato una stoccata a Laura Pausini direttamente dal palco del Festival di Sanremo 2026. Il cantante, ospite questa sera, venerdì 27 febbraio, nella serata delle cover in duetto con Luché con il brano ‘Falco a metà’, ha colto l’occasione per togliersi dalla scarpa un sassolino contro la cantante.  

Terminata l’esibizione, Carlo Conti gli ha consegnato i tradizionali fiori di Sanremo. Ma Grignani aveva già la battuta pronta: “C’è anche il numero di Laura Pausini? Così la posso chiamare…”. Una frase sottile che fa riferimento alla polemica dello scorso anno legata alla cover de ‘La mia storia tra le dita’. 

I dissapori tra i due erano nati in estate dopo che Laura aveva inciso la cover di ‘La mia storia tra le dita’ di Grignani e il cantautore l’aveva bacchettata sui social per non aver sottolineato chi fosse l’autore del brano e per aver modificato il testo, alterandone il significato originale.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

È morto Neil Sedaka, addio alla leggenda del...

Sanremo 2026, Aiello chi è: la cover con...

Alessandro Gassmann, lo sfogo dopo Morandi sul palco:...

Cuba, Trump e il piano per L’Avana: “acquisizione...

Iran, Trump boccia i negoziati: “Non sono contento”....

Bere acqua calda fa bene? Falsi miti e...

Sanremo 2026, TonyPitony e il caco sul palco:...

Sanremo 2026, Mario Biondi e Alex Britti: la...

Sanremo 2026, Joan Thiele chi è: la cover...

Sanremo 2026, Dardust chi è: la cover con...