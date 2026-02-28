Sanremo 2026, Ditonellapiaga vince la serata delle cover: chi è TonyPitony

(Adnkronos) –

Ditonellapiaga e TonyPitony hanno vinto la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. La cantante, in gara alla kermesse canora con il brano ‘Chefastidio!’, ha invitato il cantante mascherato da Elvis Presley per esibirsi insieme sulle note di ‘The Lady Is a Tramp’, celebre brano di Frank Sinitra.

Era uno degli artisti più attesi sul palco dell’Ariston e non ha deluso le aspettative. TonyPitony, performer e cantante mascherato noto per il suo stile sfacciato, autore della sigla del FantaSanremo, nasconde la sua vera identità dietro la maschera di Elvis Presley. Ma cosa sappiamo di lui?

È nato a Siracusa, città in cui vive e lavora tutt’oggi. TonyPitoni è stato ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast ‘Passa dal BSMT’ dove ha raccontato la sua storia, partendo proprio dalla maschera scelta: “Mi protegge dalle rotture. Non sopporterei mai l’idea di essere guardato al ristorante, ad esempio”.

Pitony ha definito il suo progetto artistico come una festa: “La musica per me è una festa. Voglio creare un ambiente di famiglia. Io sono lo zio brillo che durante la cena canta la canzone sporca”.

Tony Pitony è esploso sui social diventando virale in poco tempo grazie a testi provocatori, come ‘Mi piacciono le nere e Donne ricche’. La sua carriera musicale nasce quasi per gioco, per far divertire gli amici: “Se iniziassi a scrivere per inseguire il successo non sarei un artista”. Per TonyPitoni, lo stile provocatorio ha lo scopo di stimolare pensiero critico e riflessione attuale. “L’essere volgare è come per dire: ‘Guardami, sono qua, guarda che si può fare’. Sei pazzo se pensi che sia altro'”.

Tony Pitony ha raccontato di aver studiato teatro per sette anni a Londra, tra recitazione, opere liriche e doppiaggio. Un’esperienza che ha influenzato fortemente la sua presenza scenica e la sua interazione con il pubblico: “Io non mi reputo un cantante, io sono un attore”, ha spiegato a Gazzoli.

Interessante l’aspetto dei riferimenti culturali a cui si ispira: da Andy Kaufman e Jim Carrey, fino a Tim Minchin e, in Italia, Elio. Tony Pitony mantiene un basso profilo sulla vita privata, a partire dalla maschera che non ha mai tolto. “Voglio mantenerla, senza andare a rincorrere cose che sono più veloci di me”. E sulla sua partecipazione a X Factor del 2020, TonyPitoni ha spiegato: “Il mio piano era: vado lì e non passo. Volevo trollarli”.

Alla fine dell’applauditissima esibizione, il cantante mascherato da Elvis Presley ha estratto un caco – sì, il frutto – e lo ha poggiato sul palco dell’Ariston, lasciando i telespettatori interdetti.

Un gesto comunque in linea con il suo stile provocatorio. In realtà il riferimento non è casuale. Il gesto è da ricercare in uno dei suoi brani, ‘Tony’s Vocal’, in cui canta: “Se vado a ****** giuro che **** sul palco. E non lo dico per dire, lo dico veramente”.

