Sanremo 2026, Conti: “Per Pucci mi dispiace umanamente e professionalmente”

(Adnkronos) – “Ci si può scherzare però mi dispiace molto per Andrea (Pucci, ndr) sia umanamente che professionalmente. La sua è stata una scelta autonoma”. Così Carlo Conti in collegamento telefonico con ‘La Pennicanza’, il programma di Fiorello e Biggio. Lo showman ha chiamato in diretta il direttore artistico del festival, in questo momento a Sanremo per le prove, che ha ufficializzato la presenza di Pilar Fogliati come co-conduttrice della seconda serata.

Rispetto al passo indietro di Pucci, Conti ha ricordato anche il precedente della contestazione nei confronti di Maurizio Crozza per sottolineare la pressione del palco dell’Ariston e ha aggiunto: “Non pensavamo di creare un affare di Stato, la mia scelta era per un artista che riempie i teatri”.

Sul fronte ospiti, Conti non ha dato conferma su una possibile presenza di Eros Ramazzotti, mentre ha smentito la partecipazione degli amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello: “Non vengono, non hanno nemmeno prenotato l’albergo”, ha assicurato con una battuta.

