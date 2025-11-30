News

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia (LDA) e Aka 7even, il ‘caso’ della foto

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Carlo Conti annuncia LDA e Aka 7even tra i big del Festival di Sanremo 2026, ma al Tg1 sbagliano foto. Qualcosa non va per il verso giusto durante l’annuncio del direttore artistico che oggi, al telegiornale delle 13.30, ha svelato ufficialmente i 30 big che saliranno sul palco del prossimo Festival di Sanremo.  

 

La grafica mandata in onda non ha accompagnato l’annuncio di Conti in maniera perfetta: accanto a LDA, figlio di Gigi D’Alessio, è spuntato infatti il volto di un altro giovane ragazzo. L’immagine ritraeva infatti l’attore italiano Stefano Scala, completamente esterno all’annuncio di Conti.  

Lo scambio di persona, notato dagli utenti, ha scatenato una serie di reazioni esilaranti sui social e ha catturato l’attenzione del diretto interessato. Aka7even ha commentato con una battuta: “Non mi ricordavo così”.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ai Carabinieri nuova Maserati per trasporti sanitari urgenti,...

Sanremo 2026, Jalisse esclusi ancora una volta (la...

Sanremo 2026, chi sono Maria Antonietta e Colombre:...

Sanremo 2026, Tredici Pietro tra i big: chi...

Eddie Brock a Sanremo 2026, chi è il...

Serie A, oggi Pisa-Inter – Diretta

Sanremo 2026, chi è Sayf: il rapper italo-tunisino...

Auto si ribalta e finisce nel canale, tre...

Sanremo, Carlo Conti annuncia i big in gara:...

Ascolti tv sabato 29 novembre, chi ha vinto...