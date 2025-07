Saldi. A Milano boom abbigliamento e accessori donna, scontrino medio da 130 euro

(Adnkronos) – Il primo giorno di saldi estivi a Milano è in linea con lo scorso anno, con uno scontrino medio che si attesta sui 130 euro. Gli articoli più venduti? Abbigliamento e accessori donna, calzature da mare, costumi e pantaloni da uomo. Gli sconti maggiormente applicati variano dal 20 al 40%. Giornata stabile e con buon afflusso per quanto riguarda le vie dello shopping centrali del capoluogo, arrancano invece le zone periferiche. “Si registra una buona presenza di turisti in centro e negli assi commerciali principali – osserva Gabriel Meghnagi, vicepresidente di Confcommercio Milano e presidente della Rete associativa vie -. Gli stranieri rappresentano quasi il 25% della clientela”. Molti i visitatori dai Paesi europei e arabi, dagli Stati Uniti e dal Giappone. —[email protected] (Web Info)