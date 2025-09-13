Russia, Trump alla Nato: “Nuove sanzioni solo se smetterete di comprare petrolio da Mosca”

(Adnkronos) –

Donald Trump ha diffuso su Truth Social una lunga lettera oggi, sabato 13 settembre, indirizzata "a tutte le nazioni della Nato e al mondo", in cui lega eventuali nuove sanzioni a Mosca a un impegno unitario dell’Alleanza. "Sono pronto a imporre dure sanzioni alla Russia quando tutte le nazioni della Nato avranno accettato, e iniziato, a fare lo stesso, e quando tutte le nazioni della Nato SMETTERANNO DI COMPRARE PETROLIO DALLA RUSSIA", ha scritto il presidente americano. "Come sapete, l’impegno della Nato a VINCERE è stato ben lontano dal 100%, e l’acquisto di petrolio russo, da parte di alcuni, è stato sconcertante! – ha denunciato il tycoon – Indebolisce enormemente la vostra posizione negoziale e il vostro potere contrattuale nei confronti della Russia. In ogni caso, io sono pronto a ‘partire’ quando lo siete voi. Basta che diciate quando". "Questa non è la GUERRA DI TRUMP (non sarebbe mai iniziata se io fossi stato presidente!), è la guerra di Biden e Zelensky – ha ricordato il presidente americano – Io sono qui solo per aiutare a fermarla, e a salvare migliaia di vite russe e ucraine (7.118 vite perse solo la scorsa settimana. PAZZESCO!). Se la Nato farà come dico, la guerra finirà rapidamente e tutte quelle vite saranno salvate! Altrimenti, state solo sprecando il mio tempo, e il tempo, l’energia e il denaro degli Stati Uniti", ha concluso. —internazionale/[email protected] (Web Info)