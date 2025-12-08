News

Russia, Putin concede cittadinanza a due italiani

by Adnkronos

(Adnkronos) – Vladimir Putin concede la cittadinanza russa a due italiani e la notizia viene evidenziata dall’agenzia Tass. Il presidente russo, si legge nell’aggiornamento che la Tass diffonde anche su Telegram, “ha concesso la cittadinanza russa all’attivista italiano Ennio Bordato, presidente dell’associazione benefica ‘Aiutateci a salvare i bambini’ Ennio Bordato”. L’agenzia nello stesso messaggio aggiunge che “il presidente della Federazione Russa ha inoltre concesso la cittadinanza a Eliseo Bertolasi, autore del libro ‘Il conflitto in Ucraina visto dagli occhi di un giornalista italiano'”. Il libro, ad ottobre, è stato presentato a Mosca, come ricorda il sito dell’ambasciata russa in Italia. A novembre, Putin aveva conferito l'”Ordine dell’Amicizia” al giornalista italiano. 

