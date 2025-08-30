News

Russia-Cina, Putin: “Nostre relazioni economiche mai così forti”

by Adnkronos
(Adnkronos) – "Le relazioni economiche tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti", così Vladimir Putin, impegnato nella guerra con l'Ucraina, alla Xinhua, in vista della sua visita ufficiale in Cina, ha parlato della cooperazione tra i due Paesi. "Dal 2021, il fatturato commerciale è cresciuto di circa 100 miliardi di dollari", ha spiegato.  Il presidente russo ha aggiunto: "In termini di commercio bilaterale, la Cina è il leader indiscusso per la Russia e lo scorso anno la Russia si è classificata al quinto posto tra i paesi stranieri, partner commerciali della Cina".  —internazionale/[email protected] (Web Info)

