Russia, arrestato a Dubai sospetto attentatore generale Alekseev

by Adnkronos
(Adnkronos) – Identificato e fermato il presunto attentatore del generale Vladimir ‍Alekseev, ferito in un agguato venerdì 6 febbraio. Ad annunciarlo i servizi di sicurezza russi Fsb, principale agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione russa.  

Si tratterebbe dei cittadino russo, Lyubomir Korba, classe 1960, e sarebbe stato fermato a Dubai. “Con l’aiuto dei partner degli Emirati Arabi Uniti è stato fermato a Dubai e consegnato alla parte russa”, ha annunciato il Fsb, citato da SkyNews. Il generale, numero due dell’intelligence russa, era stato ferito a colpi di arma da fuoco in un edificio residenziale nella parte nordoccidentale di Mosca. 

Oltre al presunto attentatore del generale russo sarebbe stato catturato anche un suo complice, un uomo. A darne notizia è la Tass, che cita il servizio di sicurezza russo Fsb. Un secondo complice, una donna, sarebbe invece fuggita in Ucraina, secondo la stessa fonte.  

 

