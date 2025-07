Rune, avances a vuoto con Kudermetova: “Mi ha scritto, ma sono sposata”

(Adnkronos) –

Holger Rune e le avances… a vuoto. Il giocatore danese, numero nove del mondo, ha mostrato interesse per Veronika Kudermetova, tennista russa di 28 anni al momento 42esima del ranking Wta e quinta in quello di doppio. Rune le ha scritto un messaggio su Instagram, per poi però scontrarsi con il rifiuto di Kudermetova, sposata dal 2017 con l'ex tennista, oggi allenatore, Sergei Demekhine. "Mi ha scritto Rune di recente", ha rivelato proprio Kudermetova al podcast di Elena Vesnina, "Io gli ho detto: ‘Cavolo, probabilmente sono troppo vecchia per te. E se hai guardato il mio Instagram, ho un marito'. Lui ha risposto: ‘Oh, scusa'. Da allora non mi ha più salutata", ha detto Veronika sorridendo. —[email protected] (Web Info)