Royal Family sempre più attiva nel sociale, ma bufera Epstein su Andrea

(Adnkronos) – Nuove rivelazioni sul caso Epstein riaccendono i riflettori sull’ex principe Andrea, mentre la Famiglia Reale punta su impegno sociale e beneficenza. Il principe William ha donato 5.000 sterline a un allevatore di pecore per il suo impegno per sensibilizzare sul tema della salute mentale nelle zone rurali, la principessa Kate ha visitato un centro di salute mentale per bambini, Camilla ha incontrato le forze dell’ordine che si occupano di violenza domestica, Harry e Meghan hanno sottolineato l’importanza della tutela dei minori online.

La donazione di quasi 6.000 euro del principe di Galles è andata all’allevatore Sam Stables, un affittuario del Ducato di Cornovaglia e fondatore dell’organizzazione benefica We Are Farming Minds, che sta percorrendo 229 chilometri da Ross-on-Wye a Londra nel tentativo di “accendere i riflettori nazionali sulle immense pressioni che gli agricoltori affrontano ogni giorno” e raccogliere fondi per la National Federation of Young Farmers’ Clubs. L’iniziativa benefica è in collaborazione con la Farm Safety Foundation e la sua campagna ‘Mind Your Head’.

Ieri, Catherine Middletone ha celebrato la Settimana della salute mentale dei bambini, una causa a cui tiene molto, visitando a Croydon l’organizzazione benefica Place2Be, che ha lanciato l’inizitiva annuale 20 anni fa. Profondamente impegnata per il benessere emotivo dei bambini, Kate ha parlato con gli alunni di una quinta elementare, con cui ha sottolineato quanto sia importante esprimere le proprie emozioni, anche attraverso il gioco. “A volte è difficile parlare dei propri pensieri e sentimenti”, ha detto. “La gentilezza è essenziale “.

Da parte sua, la regina Camilla ha incontrato il gruppo delle forze dell’ordine per le vittime di abusi domestici, fondato dalla sovrintendente Sharon Baker, già vittima di abusi da un ex fidanzato. La sovrana ha affermato di essere rimasta inorridita dal numero di persone che si rivolgono alla sala di controllo della polizia per chiedere aiuto in relazione alle violenze domestiche. La sua visita avviene nel bel mezzo dello scandalo che riguarda il fratello del re, l’ex principe Andrea, e delle continue rivelazioni che emergono dai documenti sulla sua relazione con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Sembra che la decisione di privare l’ex duca di York dei suoi onori e titoli, presa lo scorso anno, sia stata in parte influenzata dalle preoccupazioni della Regina.

Dall’altra parte dell’oceano, anche se sono membri non più attivi della famiglia reale, quanto a impegno sociale non sono da meno Harry e Meghan. Il principe e la principessa di Sussex hanno rilasciato una nuova e incisiva dichiarazione sulla necessità di “responsabilità” quando si tratta di sicurezza dei minori online. Attraverso la loro organizzazione benefica recentemente rinominata Archewell Philanthropies, hanno pubblicato un messaggio dove affermano di riconoscere il “momento cruciale” che si sta verificando questa settimana (a Los Angeles, Meta e Google affrontano il primo processo per verificare se le aziende di social media abbiano deliberatamente progettato le loro piattaforme per creare dipendenza nei bambini, ndr) per “le famiglie che cercano verità, giustizia e tutela per i bambini e le comunità di tutto il mondo”.

