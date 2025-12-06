News

Rossella Brescia a Verissimo: “Papà è andato via in silenzio, l’Alzheimer gli ha tolto tutto”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Mi manca poterlo abbracciare”. Rossella Brescia commossa a Verissimo ricorda il padre, morto pochi mesi fa a causa di una lunga battaglia contro l’Alzheimer. La ballerina e attrice, ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin, ha ricordato il difficile momento che ha vissuto in famiglia negli ultimi mesi: “È stata un’estate difficile. Ho perso un pezzo della mia famiglia. Papà è andato via mesi fa, ma con lui sono andate via anche le mie zie. Si sono presi per mano e ci hanno salutato”.  

Il padre di Rossella Brescia è andato via in silenzio, quasi in punta di piedi: “Ricordo il giorno in cui è morto papà, lo porterò sempre con me, nei miei ricordi, paradossalmente anche quelli belli. Siamo stati attorno a lui, abbiamo deciso di togliere le flebo che non avevano più effetto e abbiamo deciso di tenergli la mano dalla mattina fino a quando la sera è andato via, non ce ne siamo nemmeno accorti”.  

La ballerina ha ricordato poi il rapporto con il papà e ha confessato il suo grande rimpianto: “Non sono riuscita a dirgli molte cose. Mi manca poterlo abbracciare, non saprà mai quanto gli volevo bene”. Il padre soffriva di Alzheimer: “Per lunghi 10 anni. La malattia ti toglie la dignità, ti toglie tutte la tua vita”, ha detto Brescia.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Verissimo, Corinne Clery: “Mio figlio mi ha denunciata...

Artigianato, Bozzetti: “Difenderlo significa difendere made in Italy”

Artigianato, Fontana (Lombardia): “Ad Artigiano in Fiera celebriamo...

Artigianato, Intiglietta (GeFi): “Per 30esima edizione Artigiano in...

Germania, Afd primo partito: il sondaggio premia l’estrema...

Artigianato, ass. Cappello: “Artigiano in Fiera momento che...

Serie A, oggi Inter-Como – La partita in...

Fiorentina, crisi senza fine: il Sassuolo vince 3-1...

Da Noemi a Tananai e Mahmood, il concerto...

Ballando con le stelle, la paura di Andrea...