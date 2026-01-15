Romina Power, polemica su Felicità: “Non la rinnego, continuo a cantarla”

(Adnkronos) –

Romina Power ha replicato alle polemiche nate dopo alcune sue recenti dichiarazioni sulla carriera musicale con l’ex marito Al Bano. La cantante, ospite dell’ultima puntata di ‘Supernova’ il podcast di Alessandro Cattelan aveva ammesso di non essersi mai sentita pienamente appagata del repertorio musicale di quel periodo, definendo ‘Felicità’ una “canzone banale”.

Parole che hanno suscitato la reazione di Cristiano Minellono, l’autore del brano, che ha commentato senza mezzi termini in collegamento con ‘La volta buona’: “Romina Power ha tradito il suo pubblico. Io sono abituato a sentirmi dare dell’autore banale. Trovo che Romina ha sputato in un piatto dove ha mangiato, Felicità gli ha dato soddisfazioni e guadagni per oltre 40 anni. Un senso di rispetto per il suo pubblico doveva averlo”.

Poco dopo, sui social è intervenuta la stessa Romina Power che ha replicato alla critica concentrandosi proprio sul termine da lei utilizzato “banale”. “Etimologicamente la parola ‘banale’ deriva dal francese antico banal e significa semplicemente qualcosa di comune, di neutro. Non è un termine offensivo. Purtroppo non tutti conoscono il significato delle parole”, ha esordito la cantante. “Estrapolare una singola parola da un’intervista di un’ora, decontestualizzarla e usarla per costruire una polemica non è corretto e né professionale”, ha continuato Power sostenendo che alle sue parole è stato attribuito un significato diverso.

Romina Power si è detta “affezionata alla canzone Felicità. L’ho sempre cantata e continuerò a farlo, perché vedere la gioia e l’emozione del pubblico rende prima di tutto me felice”, ha detto.

