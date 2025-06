(Adnkronos) – Vasto incendio oggi ad Anguillara. Dalle ore 13.30 circa, i vigili del fuoco di Roma sono impegnati con due squadre e due autobotti presso il comune di Anguillara Sabazia in via della Marmotta, per un vasto rogo di sterpaglie e colture che minaccia abitazioni civili. Sul posto anche il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) per valutare l'utilizzo eventuale di un mezzo aereo per estinguere le fiamme. —[email protected] (Web Info)