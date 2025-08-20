News

Roma, trovato cadavere su tetto autorimessa a Monteverde

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato trovato questo pomeriggio in via Giovanni Cadolini, in zona Monteverde Vecchio a Roma. Senza documenti, dell'apparente età di circa 40 anni, il corpo si trovava sul tetto di un manufatto in cemento adibito ad autorimessa, all'interno di un'area condominiale. A segnalarlo un residente di un palazzo vicino che affacciandosi ha notato il cadavere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Gianicolense, della Compagnia San Pietro e della sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci e il medico legale.  Il corpo presenta lesioni compatibili con una caduta dall'alto e segni di decomposizione, per cui non si esclude possa essere lì da giorni. I proprietari degli appartamenti le cui finestre affacciano sull'area sono tutti in vacanza. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Calabria, Tridico scioglie la riserva: “Disponibile a candidarmi”

Cecilia De Astis investita e uccisa a Milano,...

Attacchi hacker a videosorveglianza, come difendersi

Pippo Baudo, alle 16 i funerali. Padre spirituale:...

Paura a Malpensa, appicca il fuoco e devasta...

West Nile, Ecdc: Italia Paese più colpito, qui...

Francia, noto streamer muore dopo diretta-maratona di 10...

Alcaraz, lezione di sportività e poi… festa con...

Voli cancellati e ritardi in vacanza? Ecco come...

Sinner, arrivo a New York e prima passeggiata....