News

Roma, suv investe pedone all’Eur: morto 27enne

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un pedone di 27 anni è morto investito ieri sera da una Porsche Cayenne guidata da un ragazzo di 28 anni in zona Eur a Roma. L’incidente è avvenuto in viale della Grande Muraglia, in prossimità del civico 540, e sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli accertamenti presso l’ospedale Sant’Eugenio e sono tuttora in corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ascolti tv, ‘The Voice Senior’ vince il prime...

Uccide la nonna a martellate in casa ad...

Mps-Mediobanca: “Per Consob non c’è stata azione di...

Lite in casa, colpisce l’amico al volto e...

Da ‘C’era una volta in Italia’ di Deaglio...

Violenza sessuale, chiesta condanna a 10 anni per...

Iran, donne corrono la maratona senza velo: per...

Carlo Vanzini: “Ho un tumore al pancreas, a...

Inondazioni in Indonesia, più di 880 morti a...

Più sole per il ponte dell’Immacolata, sull’Italia torna...