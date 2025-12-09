News

Roma, scontro tra due auto a Trastevere: morto un 67enne

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un uomo è morto, all’alba di oggi, in uno scontro tra due macchine in via Ettore Rolli, a Trastevere. Poco dopo le 4.30, la Polizia locale è intervenuta all’incrocio con via Carlo Porta per un incidente. La vittima è un 67enne, alla guda di una delle due auto. Ferito un 33enne trasportato in ospedale.  

Nello scontro sono stati danneggiati anche altri veicoli in sosta. Tuttora in corso i rilievi da parte degli agenti della Polizia locale impegnati nelle indagini. Momentaneamente chiusa via Ettore Rolli, da Via Carlo Porta a via Cesare Pascarella.  

cronaca

