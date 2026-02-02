News

Roma, quartieri est senza acqua: lunghe file alle autobotti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Ancora senza acqua i quartieri di Roma est, dopo la rottura di una tubatura questa mattina con conseguente allagamento di Via Prenestina, altezza civico 916, che ha lasciato i rubinetti a secco dei popolosi quartieri, dal Collatino a Pigneto. 

Al disagio per i cittadini dovuto alla totale mancanza di acqua, se ne aggiungono altri: finite le scorte di acqua nei supermercati delle zone interessate così come sono finite le taniche nei negozi di casalinghi, letteralmente andate a ruba. Servono, ai cittadini, per rifornirsi alle autobotti, posizionate per fronteggiare la situazione, in alcune vie e piazze, da Piazza del Pigneto a Piazza Roberto Malatesta, da via della stazione Prenestina a via Davide Campari. Qui si sono formate lunghissime file di cittadini. A secco anche i ‘nasoni’ dei quartieri. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Buonfiglio: “Milano Cortina al via, sport costruisca ponti”....

Guardia giurata spara alla moglie nel Beneventano: la...

Audero dopo essere stato colpito dal petardo: “Poteva...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S...

Milano Cortina, Mattarella: “Olimpiadi evento universale, chiediamo rispetto...

Serie A, Udinese-Roma 0-0 – Diretta

Pedopornografia, due arresti e 4 indagati: c’è anche...

 

Casper Ruud è diventato papà, il ‘regalo’ dopo...

Crans-Montana, a Bella Ma’ gli amici delle vittime...