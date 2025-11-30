News

Roma-Napoli, contatto Beukema-Koné: era fallo prima del gol di Neres?

Proteste della Roma sul gol del vantaggio del Napoli nel big match della 13esima giornata di Serie A. ﻿Al 36′ la squadra partenopea recupera palla al limite della propria area e si lancia in contropiede: Neres si invola in campo aperto su assist di Hojlund e batte Svilar in uscita, facendo 1-0. Immediate però le proteste giallorosse per un contatto a inizio azione tra Koné e Beukema. 

Al limite dell’area del Napoli infatti, il difensore olandese è intervenuto duramente sul centrocampista francese, con la sua scivolata che ha travolto l’avversario ed è la valsa la riconquista del pallone da cui è arrivato il gol di Neres.  

Il contatto tra i due, seppur duro, è arrivato però dopo che Beukema ha toccato il pallone, ecco perché l’arbitro Massa ha deciso di non intervenire, ricevendo la tacita conferma dal Var. 

 

