News

Roma-Midtyjlland oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 27 novembre, i giallorossi ospitano il Midtyjlland allo stadio Olimpico nella quinta giornata della fase campionato. I giallorossi, primi in Serie A, dovranno cambiare marcia in Europa, visto che sono solo 6 i punti conquistati nelle prime quattro partite della competizione. Dall’altra parte, i danesi guidano la classifica della fase campionato a punteggio pieno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Roma-Midtyjlland, in campo oggi alle 18:45: 

Roma (3-4-2-1) Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante, El Ayanoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini. 

Midtyjlland (3-4-2-1) Olafsson; Lee, Sorensen, Diao; Osorio, Billing, Castillo, Bak; Gogorza, Cho; Franculino 

La partita di Europa League tra Roma e Midtyjlland di Europa League sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) o Sky Sport (252). Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

X Factor, stasera 27 novembre la semifinale: doppia...

Oggi in Usa è il giorno del Ringraziamento,...

Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6.6 nell’isola...

Spari vicino alla Casa Bianca, media: sospettato ha...

Via al primo viaggio internazionale di Papa Leone...

Ucraina, Pokrovsk: gli scontri sul terreno e la...

Witkoff nella bufera, il piano sull’Ucraina e la...

Tagliare le calorie può rallentare l’invecchiamento del cervello:...

Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3, super Dea in Champions League

Lo smartphone rallenta il cervello, controllare troppe volte...