News

Roma, manifestanti ProPal bruciano immagine Crosetto: “Non ci arruoliamo”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una bandiera statunitense e un manifesto raffigurante il ministro della Difesa Guido Crosetto con la scritta ‘Non ci arruoliamo’ sono stati bruciati durante il corteo di Roma “contro l’economia di guerra e per la Palestina libera”. L’azione da parte di alcuni esponenti del movimento studentesco universitario Cambiare Rotta, che hanno postato le immagini sul profilo social del collettivo. 

 

“Solidarietà e sostegno a Guido Crosetto per l’ignobile gesto di cui è stato vittima oggi a Roma, dove i manifestanti pro Pal hanno bruciato un manifesto con la sua immagine” dice in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. “Se pensano di intimorirci con questi vili atti si sbagliano di grosso: non cederemo al loro odio e alla loro violenza”.  

 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Serie A, oggi Milan-Lazio – Diretta

Addio al drammaturgo Tom Stoppard, premio Oscar per...

Auto si schianta contro guardrail e si spezza...

Juventus, infortunio per Vlahovic: “Mi sono fatto molto...

“Università di Bologna rifiuta corso di Filosofia per...

Mario Lavezzi a Verissimo: “Ornella Vanoni? Eravamo inseparabili,...

Truffe telefoniche e ‘spoofing’, è allarme in Italia:...

Verissimo, Vitagliano: “Ho vissuto giorni da incubo. Mia...

Famiglia nel bosco, genitori accettano il casolare offerto...

Verissimo, Porcaroli: “Scamarcio? La storia più importante della...