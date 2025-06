Roma, mamma e figlio di 4 anni investiti da auto pirata sulla Casilina

(Adnkronos) – Una donna di 33 anni, originaria del Bangladesh, e il figlioletto, di 4 anni, sono stati investiti ieri sera in via Casilina, all'altezza del civico 1342, a Roma da un’auto che poi è scappata senza prestare soccorso. I due feriti sono stati portati dai sanitari del 118 all’ospedale Umberto I dove sono stati medicati e dimessi con 7 e 10 giorni di prognosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Frascati che indagano e il personale della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi tecnici. —[email protected] (Web Info)