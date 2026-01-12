Roma, funzionario Mimit aggredito a Termini: altri due fermati, 20enni tunisini

News

(Adnkronos) – Altre due persone sono state fermate dalla polizia per l’aggressione al funzionario del Mimit avvenuta sabato sera nei pressi della stazione Termini a Roma. Si tratta di un 20enne tunisino con precedenti per furto, rapina e lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e di un 21enne tunisino irregolare con precedenti per rapina. Così salgono a sei i fermati: due per l’aggressione al rider e quattro per quella al funzionario del Mimit.  

