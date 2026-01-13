News

Roma, favola Arena: esordio a 16 anni e primo gol in giallorosso

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Nella sfida tra Roma e Torino di oggi, martedì 13 gennaio, c’è un protagonista a sorpresa. Con il punteggio fermo sull’1-2 in favore dei granata e in piena emergenza offensiva, complici gli infortuni di Ferguson e Dovbyk, Gasperini decide di far entrare in campo Antonio Arena, attaccante della Primavera all’esordio con la maglia giallorossa a soli 16 anni. 

Il ragazzo, arrivato in estate dal Pescara per 2 milioni, entra in campo con personalità all’80’ e un minuto dopo segna, al primo pallone toccato nel calcio dei grandi. Wesley riceve palla da Koné e crossa sul secondo palo, trovando proprio la testa di Arena, che prende il tempo a Maripan e buca Paleari per il pareggio della Roma. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Iran, ucciso anche ex studente dell’università di Messina...

Monza, donna accoltellata in casa a Muggiò: arrestato...

Roma, Ranieri: “Raspadori? Non ha voluto parlare con...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 gennaio

Coppa Italia, oggi Roma-Torino – Diretta

Bernini: “Studenti Medicina di Tor Vergata a Tirana...

Università, rettore Tor Vergata: “Per studenti Medicina Tirana...

Catania, bimbo picchiato con un cucchiaio di legno:...

Brics, Europa e Sud globale: l’India che costruisce...

Caso tedofori Milano Cortina 2026, la nota del...