Roma, danneggiata scultura dell’Elefantino in piazza della Minerva: zanna spezzata

by Adnkronos
(Adnkronos) – Danneggiata la statua dell’Elefantino con l’obelisco che sorge al centro di Piazza Minerva, a Roma. La zanna della scultura, progettata da Gian Lorenzo Bernini, è stata trovata spezzata ai piedi del monumento.  

L’intervento degli agenti della polizia locale I Gruppo Centro Storico risale a ieri sera, intorno alle 21, dopo essere stati allertati dalla sovrintendenza comunale. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza sono state già acquisite e le indagini da parte della polizia locale sono in corso.  

 

Non è la prima volta che accade: la statua a un passo dal Pantheon era stata sfregiata già nel novembre 2016. L’estremità di una delle due zanne era stata rotta. In quell’occasione l’intervento dei tecnici e restauratori della Sovrintendenza Capitolina per rincollare il frammento fu piuttosto rapido. Anche nell’episodio attuale la zanna spezzata è stata consegnata ai tecnici della Sovrintendenza già al lavoro per una valutazione approfondita. 

 

