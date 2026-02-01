News

Roma, cade albero in via dei Fori Imperiali: 3 passanti feriti

by Adnkronos
(Adnkronos) – Un albero è caduto intorno alle 13.30 in via dei Fori Imperiali a Roma, all’altezza del Foro di Traiano. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve. I vigili del fuoco stanno rimuovendo la chioma del pino per accertare che non vi siano altre persone coinvolte. Sul posto Polizia Roma Capitale e i carabinieri del Comando di piazza Venezia che stanno fornendo ausilio. I tre passanti rimasti leggermente ferite, una 17enne italiana e due uomini stranieri di 34 e 42 anni, sono state trasportate presso gli ospedali della Capitale per gli accertamenti medici del caso. 

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro sono tuttora impegnati nella delimitazione della zona fino al termine delle operazioni di verifica e ripristino delle condizioni di sicurezza. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area per consentire la rimozione dell’albero che ha ostruito parzialmente la carreggiata e il passaggio pedonale. 

cronaca

