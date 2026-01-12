Roma, cadavere in cassone metallico: forse clochard deceduto per cause naturali

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato stamattina all’interno di un vecchio cassone in metallo in via del Casaletto, all’incrocio con circonvallazione Gianicolense, a Roma, nei pressi del capolinea del tram. Sul posto, dopo la segnalazione di un cittadino, sono intervenuti il personale sanitario del 118, che ha constatato la morte dell’uomo, e i carabinieri.

Dai primi accertamenti, il decesso sembrerebbe avvenuto per cause naturali già da qualche giorno. La salma, che non presenta segni evidenti di ferite, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, informata dai carabinieri della stazione Roma Monteverde Nuovo, che indagano.

Non si esclude che l’uomo, non ancora identificato, probabilmente un italiano senza fissa dimora conosciuto nella zona poiché era solito frequentare l’area dell’ospedale San Camillo, trovasse rifugio per la notte all’interno del contenitore metallico, anche ricettacolo di rifiuti, dove poi ha trovato la morte.

