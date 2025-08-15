News

Roma, bimbo di 4 anni in bici investito a Tor Pignattara: è grave

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un bambino di 4 anni, di nazionalità del Bangladesh, è stato investito ieri sera alle 21 mentre era in bicicletta in via di Tor Pignattara, a Roma, all'incrocio con via dell'Acquedotto Alessandrino da una Renault Clio condotta da un italiano di 25 anni. Il piccolo è stato trasportato dal padre al Vannini e poi trasferito con un'ambulanza al Bambin Gesù in codice rosso.  Sul posto le pattuglie della polizia locale del gruppo Prenestino. Il veicolo è stato sequestrato. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Svezia, spari vicino moschea a Orebro: 2 feriti

Regioni, Zaia il governatore più amato: il sondaggio

Infortuni, operatore ecologico muore travolto da moto mentre...

Cade mentre monta luminarie a Valenzano, morto 46enne

Auto travolge tre giovani a Terracina e fugge:...

Ucraina, Baunov: “Putin punta su sanzioni e legittimità,...

Animatore rifiuta lavoro, il post di un’ex collega:...

“Condizioni spartane”, giornalisti russi alloggiati come sfollati ad...

Due aerei si urtano in pista a Manchester,...

Putin-Trump, incontro alle 21 italiane. Lavrov: “Presenteremo posizione...