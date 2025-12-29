News

Roma, auto investe e uccide 69enne a Mezzocammino

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un uomo di 69 anni è stato investito e ucciso oggi, lunedì 29 dicembre, da una Citroen C3 guidata da una donna italiana di 78 anni, che si è fermata per allertare i soccorsi. E’ successo oggi pomeriggio in via di Mezzocammino all’incrocio con via Filippo Raguzzini.  

Sul posto gli agenti della Polizia Locale, con le pattuglie del IX gruppo Eur. Per consentire i rilievi, è stato istituito il senso unico alternato all’altezza di Largo Gerardo Sergi. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Napoli, Webuild vince contratto da 660 mln per...

Davide Tizzano, è morto a 57 anni il...

Serie A, oggi Roma-Genoa – Diretta

Trump: “Netanyahu è eroe che va graziato, senza...

Terremoto oggi ai Castelli Romani, scossa di magnitudo...

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: “Campagna diffamatoria...

Elvis Demce al 41 bis, carcere duro per...

Licenziato dopo test del carrello, il giudice condanna...

Referendum giustizia, governo non ha deciso data per...

Russia-Ucraina, quanto pesa l’economia nelle scelte di Putin?...