Roma, auto investe e uccide 69enne a Mezzocammino

(Adnkronos) – Un uomo di 69 anni è stato investito e ucciso oggi, lunedì 29 dicembre, da una Citroen C3 guidata da una donna italiana di 78 anni, che si è fermata per allertare i soccorsi. E’ successo oggi pomeriggio in via di Mezzocammino all’incrocio con via Filippo Raguzzini.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale, con le pattuglie del IX gruppo Eur. Per consentire i rilievi, è stato istituito il senso unico alternato all’altezza di Largo Gerardo Sergi. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

