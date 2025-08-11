News

Roma, autista lo richiama: "Non si fuma sul bus". Passeggero attacca con una sega

(Adnkronos) – Fuma sull'autobus a Roma e con una sega aggredisce l'autista che lo richiama. Un uomo di 42 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla Polizia dopo aver aggredito venerdì scorso l'autista di un bus a Largo Fausta Labia, in zona Fidene a Roma. Secondo quanto ricostruito l'autista, di 51 anni, avrebbe invitato l'uomo a non fumare sul mezzo. Il passeggero per risposta lo ha aggredito con una sega. L'autista è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Vannini mentre l'aggressore è stato arrestato dalla Polizia per lesioni aggravate.

