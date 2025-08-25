News

Roma, accoltellato per il monopattino: grave 37enne

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – E' stato sorpreso in strada e accoltellato al volto da un uomo che gli ha rubato il monopattino oggi, lunedì 25 agosto, a Roma. E' successo all'alba in viale Gottardo, in zona Pietralata. Vittima un bengalese di 37 anni, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini con ferite alla guancia e al collo e ricoverato in codice rosso, non in pericolo di vita.  Impegnati nelle indagini e nella ricerca di telecamere, che possano aver ripreso l'aggressione, i poliziotti del commissariato Fidene.  —[email protected] (Web Info)

