Roma, 46 colpi tra furti e rapine: 18 arresti

Maxi operazione dei Carabinieri a Roma: smantellata una banda accusata di 46 furti e rapine, oltre, in alcuni casi, di sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio. Diciotto persone sono destinatarie di un’ordinanza di arresto dopo un’indagine della Procura, che avrebbe ricostruito l’attività del gruppo criminale legato al campo nomadi di via dei Gordiani, responsabile, secondo gli inquirenti, di colpi in abitazioni, bar, sale giochi e perfino episodi di sequestro di persona. Nonostante gli arresti, eseguiti nel corso dell’indagine, gli indagati si riorganizzavano con estrema velocità, reclutando nuove leve. 

Le rapine in abitazione hanno visto spesso coinvolti anziani, svegliati di soprassalto, oppure sorpresi mentre guardavano la tv, minacciati, in una circostanza anche con una pistola, e costretti a consegnare tutto quello che possedevano, per lo più in ore pomeridiane o serali. Diversamente, alcuni degli indagati sono accusati di furti in sale giochi o bar tabacchi. 

Durante i colpi, gli indagati rimanevano in costante contatto telefonico consentendo ai carabinieri che li intercettavano di ascoltare in sottofondo anche le strazianti voci e urla delle vittime indifese. Durante le indagini è emerso anche come alcuni colpi fossero stati organizzati nei minimi dettagli con la regia telefonica di un uomo, anche lui rom, detenuto nel carcere romano di Regina Coeli. 

