Roland Garros, Paolini eliminata. Svitolina rimonta e vola ai quarti

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini viene superata in tre set da Elina Svitolina agli ottavi del Roland Garros e saluta il torneo parigino. L'ucraina vince in rimonta contro l'azzurra, numero 4 al mondo, con il punteggio di 4-6, 7(8)-6(6), 6-1 in due ore e 27 minuti, regalandosi i quarti di finale dove affronterà la vincente tra la numero 11 al mondo Elena Rybakina e la polacca Iga Swiatek, numero 5 del ranking Wta. Paolini parte bene e vince il primo set in scioltezza in 50 minuti di gioco, poi nel secondo set cresce l'ucraina che gioca bene gli ultimi game, con la toscana in difficoltà sul piano fisico. L'ucraina le annulla tre match point e vince al tie-break il secondo set. Nel terzo inizio complicato per Paolini, che va subito sotto 0-4 in 30'. Poi recupera un break di svantaggio, ma nulla da fare. Svitolina vince il match e vola ai quarti del Roland Garros. —[email protected] (Web Info)