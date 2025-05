Roland Garros, Paolini agli ottavi dopo aver battuto Starodubceva in 2 set

(Adnkronos) – Vittoria per Jasmine Paolini al terzo turno del Roland Garros sul campo in terra battuta del centrale di Parigi, lo Philippe-Chatrier. L'azzurra, numero 4 al mondo, supera in due set l'ucraina Julija Starodubceva, numero 81 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-1 in poco più di un'ora di gioco (LA PARTITA). L'italiana, agli ottavi del Grande Slam, affronterà la vincente del match tra l'americana numero 83 del ranking Bernarda Pera o Elina Svitolina, ucraina numero 14 al mondo. —[email protected] (Web Info)