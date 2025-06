Roland Garros, Alcaraz e il super-punto che non vale – Video

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz fa un punto straordinario ma lo annulla da solo. Negli ottavi di finale del Roland Garros 2025, nel match vinto contro lo statunitense Ben Shelton, lo spagnolo campione in carica è stato protagonista di un gesto tecnico prodigioso all'inizio del secondo set e, subito dopo, ha dato una grande dimostrazione di correttezza. Nel primo game della seconda frazione, sul 30-30, Alcaraz è sceso a rete e ha dovuto fare i conti con il violentissimo passante di dritto di Shelton. Lo spagnolo si è allungato e in qualche modo è riuscito a confezionare una volee vincente di rovescio. Shelton gelato, pubblico in visibilio. Ci ha pensato lo spagnolo, però, ha ristabilire la verità.

"Ho lanciato la racchetta", ha detto al giudice di sedia, che ha provveduto quindi ad attribuire il punto a Shelton, offrendo all'americano la prima di 6 palle break. Nonostante tutto, Alcaraz ha finito per aggiudicarsi il game. Lo spagnolo si è imposto per 7-6 (10-8), 6-3, 4-6, 6-4 in 3h19'. —[email protected] (Web Info)