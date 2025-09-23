News

Roberto Bolle sul palco con bandiera Palestina, il messaggio per Gaza

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Roberto Bolle si schiera con Gaza. Nella giornata di sciopero nazionale indetta ieri, lunedì 22 settembre, in solidarietà a quanto sta avvenendo nella Striscia con la nuova offensiva di Israele nella guerra con Hamas, a prendere una netta posizione è stato anche il ballerino italiano. Al termine del suo spettacolo al Teatro alla Scala, a Milano, Bolle si è preso gli applausi della platea mostrando tre bandiere della Palestina, una tenuta in mano dallo stesso Bolle, ma non solo. Il ballerino ha proiettato sullo schermo sul fondo del palcoscenico la scritta: "Stop al genocidio" e ha poi condiviso il tutto sul proprio profilo Instagram: "Ognuno sceglie da che parte della storia vuole stare", ha scritto Bolle, "Grazie al Teatro alla Scala e a tutti i colleghi scaligeri per aver scelto di stare dalla parte giusta".  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Migranti, fonti Viminale: “Arriva in Toscana nuovo Cpr...

Morte Franzoso. Garrone: “Impegno di tutti sulla sicurezza,...

Antonella Clerici confessa a ‘È sempre mezzogiorno’: “Ho...

Bimbo caduto da terrazzino scuola a Genova, le...

Gliomi a basso grado Idh mutati, presentati ‘Carta...

Fecondazione, Ivi: “Apre a Roma centro Pma tecnologicamente...

Sindrome vescica iperattiva, in Italia nuova opzione terapeutica

Giulia Mazzoni in concerto il 22 novembre al...

A Milano ‘Colorfuture parade’, musica e colori per...

Mantova, scende dall’auto per chiudere il garage: 54enne...