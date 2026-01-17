News

Roberta Capua, il dolore per l’ex marito: “È morta la persona più importante della mia vita”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Sarà per sempre l’uomo più importante della mia vita”. Roberta Capua, ospite oggi a Verissimo, ha parlato del dolore per la scomparsa dell’ex marito e padre di suo figlio, Stefano Cassoli. “Bisogna andare avanti, la vita ci fa degli scherzi. Nel 2023 ho perso mamma e papà. E nel 2025 ho perso il papà di Leonardo. Ci ha lasciato senza fiato”.  

Un malore gli ha portato via la vita: “È accaduto all’improvviso, è stato davvero difficile da accettare. Questo mi ha fatto capire che la vita va vissuta a pieno, è un attimo. Devi essere felice anche per le piccole cose. Aveva 58 anni, era giovanissimo. Questo lutto ha sconvolto le nostre vite. Ha avuto incidente, ha sbattuto la testa e la caduta è stata fatale”.  

Capua e Cassoli erano separati da due anni: “Sarà sempre il papà di Leo e l’uomo più importante della mia vita. Le separazioni sono sempre conflittuali però ci siamo sempre sentiti e visti. Io e lui siamo riusciti a coronare il sogno di mio figlio, farlo studiare all’estero. Adesso lui vive in Spagna ha iniziato una nuova vita. È più maturo”.  

 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Groenlandia, Trump alza il tiro e minaccia diventa...

Serie A, oggi Napoli-Sassuolo – La partita in...

Martina Colombari, il difficile percorso del figlio Achille:...

La Spezia, Youssef ucciso per una foto scambiata...

Draghi riceve il premio Carlo Magno: “Mai così...

Craxi, Crosetto a commemorazione Hammamet. Il figlio Bobo:...

Verona, 14enne scomparso da lunedì: l’ultimo segnale a...

Real Madrid, la (rumorosa) protesta dei tifosi: Blancos...

Sequestra i videogame al figlio, bambino di 11...

Freddo nemico del cuore, il cardiologo: “Evitare gli...