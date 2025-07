Ritrovato Allen, le parole del testimone: “Mi hanno torchiato bene”

(Adnkronos) – Io ho cercato di aiutare, ''però mi hanno torchiato bene, non sono stati momenti facili e capisco altre situazioni tipo questa''. Lo dice il testimone che aveva detto di aver incontrato il piccolo Allen in un video pubblicato da 'La Stampa'. Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da venerdì alle 19.15 dal camping 'Por la Mar' di Latte, frazione di Ventimiglia, è stato ritrovato oggi, vivo. ''Ho accompagnato il ragazzo che è venuto nella mia villa e l'ho portato giù per strada pensando di fare una cosa positiva – ha raccontato ancora l'uomo – Volevo portarlo qua dalla Polizia. Il bambino poi a un certo punto mi ha tirato, non parlava bene e l'ho portato fino a un certo punto e l'ho lasciato. Mi tirava cercava papà ma non parlava bene e dopo mi sono accorto che era autistico e poi è scappato via. Dopo due ore ho capito che era successo''. —[email protected] (Web Info)