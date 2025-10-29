News

Rita De Crescenzo a Belve, la proposta a Fagnani: “Per te tutto gratis…”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Rita De Crescenzo, tra le influencer più seguite d’Italia con oltre due milioni di follower, è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve. Durante l’intervista, la creator napoletana ha parlato della sua vita professionale e in particolare dei suoi compensi. “Io giuro che non lo so quanto guadagno, lo giuro su quello che vuoi”, ha detto a Fagnani, rispondendo alle domande sul guadagno dal suo lavoro sui social. Poi, ha smentito le voci secondo cui arriverebbe a incassare 5 mila euro per ogni festa, De Crescenzo ha precisato: “Ma quando mai? A Napoli prendo massimo 700 euro a festa. E con quei soldi faccio mangiare il fonico, mi sistemo i capelli, pago l’Iva, mi compro gli abiti… a casa non porto niente”. Raccontando la sua attività tra eventi e serate, ha spiegato: “Faccio divertire la gente, scatto foto, realizzo video. Ho tante canzoni allegre e faccio ballare tutti”. Ha poi aggiunto: “Faccio anche baby shower! Per te tutto gratis, se in futuro vorrai…”, ha detto rivolgendosi alla conduttrice, mimando il pancione. Fagnani ha replicato sorridendo: "Lo vedo molto improbabile, ma se accadrà lo terrò in mente". 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner-Bergs: orario, precedenti e dove vederla in tv

Roma-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Gaza, Netanyahu ordina raid: “Tregua violata”. Vance: “Solo...

Sicurezza sul lavoro, Cdm approva decreto legge. Meloni:...

Manovra 2026 entra nel vivo, i nodi dell’iter...

Dal poco sonno alla luce artificiale, ecco come...

Belve, Maria De Filippi prende il posto di...

Con fumogeni e mazze su tangenziale, ultras Reggiana...

Juve, Spalletti sempre più vicino: trovato l’accordo

Belen a Belve, la lite con Cecilia: “Ho...