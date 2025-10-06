News

Rissa fuori da discoteca a Montesarchio, gli sfondano il cranio con mazza da baseball: 17enne in coma

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è in coma in seguito a una rissa avvenuta la notte tra sabato e domenica all'esterno di una discoteca a Montesarchio (Benevento). Secondo la ricostruzione, due ragazzi sono rimasti feriti e uno di loro è in gravissime condizioni. Il 17enne è ricoverato presso l'ospedale 'San Pio' di Benevento con prognosi riservata e in coma farmacologico. Il ragazzo, residente a Vitulano, durante l'aggressione sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball ed ha riportato lo sfondamento del cranio. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Montesarchio.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Donna rumena uccisa a Gela: arrestato un connazionale

Morte Dolores Dori, svolta nelle indagini: fermati madre...

Zverev, crisi senza fine: ko anche nel terzo...

A Roma la 33esima edizione dell’Ottobrana Monticiana, dal...

Shanghai, Munar resta senza calzini per il caldo...

XXII congresso Ass. Luca Coscioni, ecco le 5...

Everest, un morto e oltre 200 alpinisti ancora...

Milano, black out su linea metro 2: convogli...

Colpito dal taser 35enne muore in ambulanza a...

Criptovalute, poche tutele e rischi elevati: al via...