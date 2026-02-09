Rider sfruttati, procura Milano dispone controllo giudiziario per Glovo Foodinho

(Adnkronos) – Il pubblico ministero di Milano Paolo Storari ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso Glovo. L’accusa è che ai rider, oltre 40mila impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe “sotto la soglia di povertà”, in particolare “inferiore fino al 81,62% rispetto alla contrattazione collettiva”, somma che “sicuramente non è proporzionata né alla qualità né alla quantità del lavoro prestato al fine di garantire una esistenza libera e dignitosa e palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali”.

L’intervento della Procura di Milano si inserisce nel tentativo – si legge nel provvedimento di oltre 50 pagine – “di rimuovere quelle ‘situazioni tossiche’ che hanno creato l’humus favorevole perché un ambito lavorativo si trasformasse, in fin dei conti, in occasione di illeciti attinenti al diritto penale del lavoro”.

Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Milano, si legge nelle conclusioni del pubblico ministero Storari, “danno atto di una situazione di vero e proprio sfruttamento lavorativo, perpetrato da anni ai danni di numerosissimi lavoratori (circa 40mila, ndr), che percepiscono retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e in palese difformità da quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, situazione di illegalità che è indispensabile far cessare al più presto, considerando anche che coinvolge un numero rilevante di lavoratori che vivono con retribuzioni sotto la soglia di povertà”.

L’amministratore giudiziario incaricato dovrà garantire il rispetto delle norme e delle giuste condizioni di lavoro, ma anche che si “proceda alla regolarizzazione dei lavoratori” da parte della società che ha adottato “una politica di impresa che rinnega esplicitamente le esigenze di rispetto della legalità” e che ha un “modello organizzativo inidoneo” a evitare “situazioni di pesante sfruttamento lavorativo”.

