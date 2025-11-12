News

Ricoverato dopo inseguimento con polizia, muore al San Filippo Neri: parenti assaltano auto davanti ospedale

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Era all’ospedale San Filippo Neri dal 9 novembre scorso, dove era stato ricoverato al termine di un inseguimento con gli agenti della polizia locale di Roma Capitale in seguito ad un incidente stradale. Mohamed Roberto, 33 anni, arrestato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, è morto a mezzogiorno di oggi e subito si è scatenata l’ira dei parenti, che hanno preso d’assalto le auto in sosta davanti all’ospedale. 

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, erano almeno una quarantina i famigliari che, appresa la notizia del decesso, intorno alle 17.40 di oggi hanno raggiunto l’ospedale e hanno cominciato a colpire con calci e pugni le autovetture in sosta. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia, le indagini sono in corso. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

L’idea di Musk: “Costellazioni di satelliti per gestire...

Atp Finals, oggi Sinner-Zverev – Il match in...

Famiglia morta per il crollo del campanile di...

Podcaster denunciato per violenza sessuale, la madre della...

Roma, assessore sardo cade da scale del Ministero...

Il campo largo boccia il gelato alla buvette...

Mondelez, Mangiarotti: “Con Harmony supportiamo introduzione di tecniche...

Atp Finals, per Sinner rifinitura sotto gli occhi...

Fedriga: “Completare attuazione Missione 6 per dare a...

Carta d’identità, l’annuncio di Zangrillo: “Gli over 70...