News

Ricerca, UniMarconi: successo per la prima partecipazione alla Notte Europea

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha partecipato per la prima volta alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2025 – Progetto LEAF, l’iniziativa della Commissione Europea che dal 2005 porta la scienza negli spazi pubblici di tutta Europa. Nella sede di via Paolo Emilio a Roma, UniMarconi ha aperto le porte a studenti e cittadini con un programma ricco di laboratori, conferenze, installazioni interattive e momenti di dialogo con docenti e ricercatori. L’ateneo ha intrecciato divulgazione scientifica, arte e tecnologia, offrendo un percorso accessibile a tutti. I docenti hanno sottolineato come l’evento rappresenti un’occasione importante per rafforzare il dialogo tra università e società, rendendo la scienza un bene comune attraverso il confronto diretto con la comunità. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ricerca, Alfieri (UniMarconi): “Con Notte europea Università si...

Ricerca, Fallucchi (UniMarconi): “Innovazione e sostenibilità al centro...

Flotilla, attivisti: “Ancora 40 italiani a bordo, la...

Giro dell’Emilia, squadra israeliana Premier Tech non ci...

Pensioni, occhio all’errore: online si può controllare

Elezioni in Moldova, ambasciatore a Roma: “Interferenze filorusse...

A Piacenza Expo Gis chiude edizione da record,...

Elezioni Marche, Socialcom: Acquaroli vincente se votassero i...

Italia, è finale ai Mondiali di pallavolo: Polonia...

Informazione, Barachini: “Giornalisti primo argine contro le fake...