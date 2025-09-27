News

Ricerca, Fallucchi (UniMarconi): “Innovazione e sostenibilità al centro del futuro”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Per UniMarconi questo progetto, e in generale tutta l’attività che stiamo svolgendo a partire dal 2015, è un’occasione per sostenere e promuovere le iniziative riguardanti la sostenibilità e tutto ciò che sta cambiando e portando a una trasformazione digitale, economica, energetica e tecnologica. Il laboratorio è nato proprio con lo scopo, in linea con il piano strategico dell’Ateneo, di sviluppare soluzioni nella trasformazione ambientale ed energetica e di mettere a disposizione degli studenti strumenti innovativi e infrastrutture digitali. Questo consente a dottorandi, ricercatori e professori di fare ricerca con tecnologie avanzate e di partecipare a bandi competitivi a livello locale, nazionale ed europeo, molti dei quali vinti proprio grazie a queste strutture.” Lo ha sottolineato Francesca Fallucchi, professore di Informatica UniMarconi, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici – Progetto LEAF, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi a Roma. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ricerca, Alfieri (UniMarconi): “Con Notte europea Università si...

Flotilla, attivisti: “Ancora 40 italiani a bordo, la...

Ricerca, UniMarconi: successo per la prima partecipazione alla...

Giro dell’Emilia, squadra israeliana Premier Tech non ci...

Pensioni, occhio all’errore: online si può controllare

Elezioni in Moldova, ambasciatore a Roma: “Interferenze filorusse...

A Piacenza Expo Gis chiude edizione da record,...

Elezioni Marche, Socialcom: Acquaroli vincente se votassero i...

Italia, è finale ai Mondiali di pallavolo: Polonia...

Informazione, Barachini: “Giornalisti primo argine contro le fake...