Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: “Ragazzo sensibile, è sciagura immane”

(Adnkronos) – “Quello che è successo è una sciagura immane. Sono stato uno dei maestri di nuoto di Riccardo. Lo conosco da quando aveva 7 anni. Era una persona dolce e sensibile, spesso particolarmente vivace in un contesto come quello di una qualunque didattica che alle volte esige un po’ più di concentrazione”. E’ il ricordo che Ruggero, maestro di nuoto alla Ferratella, affida all’Adnkronos di Riccardo Minghetti, il ragazzo morto nella strage di Crans-Montana. Oggi, nella basilica dei santi Pietro e Paolo, nel quartiere romano dell’Eur, i funerali del 16enne.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)