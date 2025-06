(Adnkronos) –

Riccardo Bossi, figlio di Umberto fondatore della Lega, è stato condannato dal giudice monocratico del Tribunale di Varese a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre per fatti che sarebbero avvenuti nel 2016. Il verdetto accoglie la richiesta dell'accusa. "Faremo ricorso in appello" annuncia – contattato dall'Adnkronos – il difensore, l'avvocato Federico Magnante. —[email protected] (Web Info)