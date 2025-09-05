News

Regionali Puglia, verso il sì di Decaro a candidatura per il centrosinistra

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Antonio Decaro verso il sì ufficiale alla sua candidatura a governatore della Puglia per il centrosinistra. L'annuncio ufficiale è atteso alla festa regionale dem a Bisceglie, dove alle 20 l'eurodeputato dem

è atteso sul palco con la segretaria del Pd Elly Schlein. Ma, dopo giorni di suspense, diverse fonti che seguono il dossier confermano che salvo scossoni dell'ultimissima ora il puzzle della Puglia si è ormai ricomposto. Il sì di Decaro arriverebbe a prescindere dalla presenza nelle liste Avs di Nichi Vendola, determinato a sua volta a confermare la sua candidatura alle regionali.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Gp Monza, Norris domina seconda sessione di libere....

A Reggio Emilia la V edizione del Festival...

Farmaceutica, Landazabal (Gsk): “Governance fondamentale per competitività”

Sal Da Vinci: “A Napoli sarà un enorme...

Ue multa Google per 2,95 miliardi per abusi...

Bellocchio dirigerà un film su Sergio Marchionne: “La...

Piero Pelù: “Non sono una rockstar”. A Venezia...

Zoppas (Ice): “Vicenzaoro punto di riferimento globale per...

Cernobbio, la diretta dell’Adnkronos dal Forum Ambrosetti

Piaserico (Confindustria Federorafi): “Operatori guardano a Emirati Arabi...