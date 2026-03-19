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Referendum, Snals-Confsal: “Ramamrico per quanto accaduto durante intervento Tajani”

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(Adnkronos) – ”Desideriamo esprimere il nostro rammarico per quanto accaduto stamane, in occasione della proiezione del videomessaggio fatto pervenire su nostra richiesta dal vicepremier Antonio Tajani, al XIII Congresso nazionale Snals-Confsal”. E’ quanto dichiarato dai segretari generali del sindacato scuola Snals-Confsal, Elvira Serafini, e della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, in una nota. ”Non può essere in discussione la facoltà di un alto esponente del governo di sollecitare il sostegno all’approvazione referendaria di una riforma costituzionale, né la libertà degli astanti delegati di accogliere o meno tale sollecitazione. Ciò in ossequio al pluralismo che ha sempre ispirato il nostro sindacato”, concludono i sindatalisti. 

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