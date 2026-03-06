News

Referendum giustizia: sondaggio Tg3 Linea Notte, No al 42,6% e Sì al 42,4%

by Adnkronos
(Adnkronos) – Il no accelera e mette la freccia a due settimane dal referendum sulla riforma della giustizia. Il sorpasso è contenuto dalnel sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte, diretta da Pierluca Terzulli, in vista del voto in programma il 22 e 23 marzo. Il no guadagna l’1,7% rispetto al precedente rilevamento e sale al 42,6%. Il sì frena, cedelo 0,3% e si attesta al 42,4%. L’ago della bilancia può essere rappresentato dagli indecisi, che costituiscono il 15% del campione disposto a votare. L’affluenza si mantiene abbondantemente al di sotto del 50%: il sondaggio evidenzia che a votare sarebbero il 44% degli aventi diritto, senza variazioni rispetto ai dati del precedente rilevamento.  

